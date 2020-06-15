وقالت هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية إنها منحت براندون كورف تصريحًا استثنائيًا لدخول البلاد الجمعة لزيارة شقيقه، الذي يخدم في الجيش الإسرائيلي.

لكن كورف "انتهك أوامر العزل منذ اللحظة التي دخل فيها البلد والتقى بصديقته الإسرائيلية و"أقام معها في نفس المسكن"، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وقد صدر أمر لكورف، نجل رئيسة شركة فاياكوم سي بي إس، بمغادرة إسرائيل على الفور.

لم يحدد البيان الصديقة، لكن كورف، وهو في منتصف الثلاثينات من عمره، يواعد العارضة الإسرائيلية يائيل شلبيا.

وظهرت العارضة البالغة من العمر 18 عامًا، والتي تؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية، في حملات لشركة ملابس إسرائيلية، وخط إنتاج مستحضرات التجميل الخاص بكيم كاردشيان.

ومنعت إسرائيل دخول غير المواطنين أو غير المقيمين في مارس في محاولة لتضييق الخناق على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتطالب إسرائيل جميع الأفراد الذين يدخلون البلاد بالبقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد وصولهم.