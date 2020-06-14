ونشر محمد رمضان على حسابه في تطبيق إنستغرام، مقطع فيديو للقاء تلفزيوني قديم وهو يقلد الفنان أحمد زكي، معربا عن حبه الشديد له.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق جاء فيه: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل (أحمد زكي)، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم، الإمبراطور أحمد زكي، رمضان 2021، ثقة في الله نجاح، يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

وبعد الإعلان، انتشر وسم "#رمضان_أفضل_من_أحمد_زكي" على موقع تويتر، لينفجر الغضب على موقع التواصل الاجتماعي وتنهال تعليقات المستخدمين بالهجوم على رمضان، رفضا لمقارنته بالفنان الراحل.

وقال مستخدم يدعى هيثم: "هل من الممكن أن نقارن السكر بالملح؟"، في إشارة إلى أن المقارنة بين رمضان وزكي غير ممكنة.

مستخدم آخر يدعى أحمد حليم، نشر صورة تجمع عدد من الشخصيات التي جسدها زكي في أعماله الفنية، معتبرا أنه "من الإهانة" مقارنة زكي برمضان. وأضاف: "الله يرحمك يا أحمد يا زكي. لا توجد مقارنه أساسا".

من جانبه، نشر المستخدم أيمن بسيوني صورة لجريدة قديمة، تحمل صور زكي، وجاء في عنوانها: "وصية أحمد زكي.. متبهدلوش أحمد زكي!"، وعلق عليها بالقول: "أحمد زكي لا قبله ولا بعده".

أما مستخدمة أخرى فلجأت إلى الدعابة، وقالت ساخرة: "يا رب أكون غلطانه ويكون قصدهم على شهر رمضان مش محمد رمضان".

والمستخدم محمد الخولي فقد أبدى تعجبه من الوسم الذي انتشر على تويتر لمقارنة الفنانين ببعضهما، وقال في تغريدة: "طالما أن كل الناس تعلم أن أحمد زكي كان أفضل.. فمن إذاً الذي أطلق الهاشتاج؟؟".

من جانبه، قال الممثل المصري الشهير نبيل الحلفاوي إن من يقف وراء الهاشتاغ يريد من الناس أن تهاجم رمضان،

وقال أحد المستخدمين ويدعى‘ علي، إنه من عشاق رمضان، قائلا :"وربي أفضل.. أنا من عشاق البرنس حبيبي محمد رمضان لما أتابعه أدخل جو وأحس بالتمثيل وأسلوبه في الغناء".

وبالرغم من الانتقادات الكبيرة التي تطاله، خصوصا لإطلاقه على نفسه لقب "نمبر وان" (رقم واحد)، فقد حقق رمضان نجاحا كبيرة في رمضان الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، الذي شاركه فيه نخبة من النجوم مثل أحمد زاهر ونور وروجينا.