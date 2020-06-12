ويعتقد خبراء، أن تغيير لون بحيرة "لونار"، في ولاية ماهاراشترا، إلى الوردي أو الأحمر، من المحتمل أن يكون ناجم عن زيادة الملوحة في الماء، أو بسبب وجود طحالب فيها، أو الأمرين معاً، كما حدث في بحيرة "غريت سالت"، أو "البحيرة المالحة الكبرى" في ولاية يوتاه الأميركية، وبحيرة هيلير في أستراليا.

وقال جيولوجي من الهند، يدعى غاجانان خارات، في فيديو نشر عبر توتير، إن هذا التغيير في اللون، قد حصل من قبل لبحيرة لونار، ولكن ليس بشكل بارز، كما حدث في الأيام الأخيرة، وفقاً لموقع سي إن إن.

وأضاف الجيولوجي الهندي: "تبدو حمراء بشكل خاص هذه المرة، لأن ملوحة المياه زادت هذا العام".

كما أوضح خارات: "انخفضت كمية المياه في البحيرة وأصبحت ضحلة، لذلك ارتفعت الملوحة وتسببت في بعض التغييرات".

وأشار خارات إلى أن الباحثين يدرسون، أيضاً، فيما إذا كان وجود الطحالب الحمراء في البحيرة، قد تسبب في تغير لونها.

وأُرسلت عينات من البحيرة إلى عدة مختبرات، لتحديد سبب تغير اللون بشكل نهائي.

يشار إلى بحيرة "لونار" تبعد حوالي 500 كيلومتر شرقي مومباي، وتشكلت بعد أن اصطدم نيزك بالأرض منذ حوالي 50 ألف عام.