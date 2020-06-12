وأوضحت وسائل إعلام هندية أن امرأة تدعى شبانة قتلت ضرتها (الزوجة الثانية) منسي شارما على الملأ وسط ذهول المارة، الذين وثقوا الجريمة بكاميرات هواتفهم الذكية.

ويظهر في المقطع المصور شبانة وهي تحمل مسدسا من عيار 9 ملم قبل أن تتجه إلى ضرتها وتطلق عليها النار لتسقط على الأرض مضرجة بدمائها، وفقا لما ذكر موقع "بلنديا" المحلي.

ولم تكتف شبانة بذلك بل أخذت تدور على حول الجسد الدامي، وهي تتحدث إلى منسي وتكيل على ما يبدو لها السباب والشتائم، ولم يتنهي الأمر إلا بالحضور الشرطة إلى مسرح الجريمة واعتقال الجانية.

ووفقا للتقارير، فإن شبانة كانت متزوجة من رجل أعمال يدعى ظافر وأنجبت منه 5 أطفال، لكن الأخير قرر الزواج من سيدة أحبها كانت قد انفصلت عنها زوجها وتدعى علياء.

وعاشت الزوجتان في نفس الحي، إذ عاشت الزوجة الجديدة في بيت يملكها زوجها، بينما قطنت الأخرى مع أطفالها في منزل في الإيجار، ولم يكن يمر يوم دون حدوث مناوشات وشجار بين المرأتين.

وأوضح شهود عيان أن الزوجة القديمة شبانة اعتادت أن تتوعد وتهدد علياء، إلى أن قررت أن تنفذ "انتقامها" بدم بارد وتقتلها في الشارع أمام أعين الناس.

وخلال التحقيقات قالت شبانة إنها كانت عازمة على أن لا تخطئ هدفها عندما تطلق النار، مشيرة إلى أنها تعلم استخدام السلاح عبر مشاهدتها لمقاطع مصورة على مقطع "يوتيوب".

وأوضحت أنها حصلت على السلاح من زوجها، الذي اختفى عن الأنظار بعد وقوع الجريمة، فيما لا تزال التحقيقات جارية حتى الآن.