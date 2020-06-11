ودفع الغضب والاحتجاجات في أعقاب مقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد أثناء تعامل الشرطة معه، شركات الإعلام للتدقيق في برامجها.

وقالت شركة "وارنر ميديا" التابعة لشركة "إيه تي آند تي" التي تدير شبكة "إتش بي أو ماكس"، إنها حذفت فيلم "ذهب مع الريح".

وأقرت الشركة أن الفيلم مناسب للوقت الذي أنتج فيه، لكنها أضافت أنه "يصور بعض المظالم العرقية والعنصرية التي كانت، للأسف، شائعة في المجتمع الأميركي".

وقال متحدث باسم شبكة "إتش بي أو ماكس": "شعرنا أن إبقاء هذا العنوان من دون تفسير أو تنديد بتلك التصويرات العنصرية سيكون أمرا غير مسؤول".

وأضاف المتحدث أن فيلم "ذهب مع الريح" الذي أنتج عام 1939، سيعرض من جديد على الشبكة "مصحوبا بمناقشة لسياقه التاريخي، وتنديد بالتصويرات العنصرية".

وحصل الفيلم الذي جرت أحداثه في مزرعة بجورجيا على 8 جوائز للأكاديمية، من بينها جائزة أفضل فيلم، واعتبر من العلامات في هوليوود بفوز هاتي مكدانييل التي لعبت دور خادمة سوداء بجائزة أفضل دور ثان، لتصبح أول ممثلة سوداء تفوز بالأوسكار.

وبعد أقل من 24 ساعة، اعتلت مبيعات أقراص الفيديو الرقمية لفيلم "ذهب مع الريح" قمة قائمة مبيعات شركة "أمازون" للعروض التلفزيونية والأفلام.

وفي السياق ذاته، حذفت "بارماونت نتوورك"، وهي قناة تلفزيونية للمشتركين مملوكة لشركة "فياكوم سي بي إس" برنامج "كوبس" من قائمة برامجها.

وبدأ عرض البرنامج عام 1989 على شبكة "فوكس"، واعتبر من بواكير عروض تلفزيون الواقع، حيث يتتبع الحياة الحقيقية لرجال الشرطة أثناء العمل، لكنه أصبح هدفا للانتقاد لأنه يمجد الشرطة دون أي تصوير لوحشيتها.

واشترى تلفزيون "سبايك تي في"، الذي بات الآن شركة "باراماونت"، حقوق عرض البرنامج عام 2013.

وأشادت جماعة "كالار فور تشينج" المدافعة عن الحقوق المدنية بقرار وقف عرض البرنامج.