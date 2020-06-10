وأعلنت الشرطة في حسابها على "تويتر"، أنها تبحث عن رجل ركل بجعة صغيرة، بينما كان يركض في حديقة ريتشموند، ومضى في طريقه من دون أن يساعدها، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز".

وقالت الشرطة إن الرجل المشتبه فيه بركل البجعة الصغيرة "أبيض ويبلغ من العمر 60 عاما، وطوله حوالي متر ونصف المتر، وكان يرتدي سروالا أسود وسترة عندما وقع الحادث".

وأوضحت الشرطة في تغريدتها، أن البجعة الصغيرة "نقلت إلى مكان آمن، إذ يعتني بها حاليا مختصون في ملجأ للبجع".

وحسب منشور الشرطة، يخشى أن يكون الطائر قد أصيب بتلف في الدماغ، خصوصا أن حالته الصحية "سيئة للغاية".

وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت حوالي الساعة الخامسة والنصف من مساء الاثنين، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى الفاعل.