وأوضحت عبير فريد شوقي في تدونية نشرتها على حسابها بموقع "فيسبوك"، أنها أصيبت بفيروس كورونا بسبب رفضها إحراج رجل صافحها في العمل.

وكانت عبير في موعد عمل الأسبوع الماضي، عندما بادر رجل بمد يده لمصافحتها، فـ"خجلت أن ترده أو أن تخرج المطهر من حقيبتها لتعقم يديها أمامه حتى لا تجرح مشاعره"، على حد وصفها.

وأضافت: "الذوق وداني في داهية (أدى بي إلى مصيبة). كورونا كورونا الحمد لله".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" تصريحات لشقيقتها رانيا فريد شوقى، قالت فيها إن حالة عبير مستقرة.

وأوضحت رانيا أن عبير ملتزمة بالعزل المنزلي في الوقت الراهن وتحصل على العلاج المناسب، وأن أسرتها كانت ملتزمة بالتباعد الاجتماعي قبل أن تذهب شقيقتها لموعد عمل وتخالط أحد المصابين بالفيروس.