وسيعرض المسلسل في الحادي عشر من يونيو المقبل، على منصة "نتفليكس" التي يتابعها أكثر من 182 مليون مشترك في 190 بلدا، مع توفر الترجمة لـ 20 لغة مختلفة.

وأعربت المخرجة السعودية هناء العمير، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل مثل "وساوس"، موضحة أنه "بعيد عن الأكشن"، على عكس ما يعتقد كثيرون.

وقالت لـ"سكاي نيوز عربية": "وساوس تجربة مختلفة، فالمسلسل يضم الكثير من التفاصيل، ويحمل عنصر التشويق والغموض، لكنه بعيد عن الأكشن، إذ أن الجانب الدرامي فيه أكبر".

وأشارت العمير أيضا إلى أن المسلسل يتمتع بـ"إيقاع سريع، دون أن يفصل المشاهد عن مشاعر الشخصيات والأحداث التي تعيشها".

ويضم المسلسل شخصيات تنتمي لثلاثة أجيال مختلفة، وتعليقا على هذا قالت العمير: "كل عمل فني يواجه تحديات، خاصة مع وجود شخصيات من 3 أجيال، بعضهم أعمل معهم للمرة الأولى، لكن الحماس الذي شعر به الجميع وروح الوحدة والتعاون التي ظهرت خلال العمل، جعلت التجربة مميزة".

ولدى سؤالها عن حرص بعض المخرجين على الوصول إلى صورة جميلة على حساب المحتوى الدرامي، قالت المخرجة السعودية: "أنا حريصة على جماليات الصورة والمحتوى أيضا، لأنني لا أريد أن يكون هناك استعراض بصري على حساب القصة".

وأضافت: "مسألة الإحساس ونقل روح الشخصية ومشاعرها مهمة، دون أـن يكون هناك مبالغة لا معنى لها".

وأشارت العمير إلى أن كونها امرأة ساعدها في نقل تفاصيل لدى الشخصيات النسائية في العمل، قد لا يلاحظها المخرجون الرجال"، قائلة: "أنا محظوظة بقدرتي على نقل تفاصيل الشخصيات النسائية كوني امرأة. أحرص على نقل تفاصيل العالم النسائي ولحظاته الخاصة".

وفيما يتعلق بـالسينما السعودية، فقد أكدت العمير أن هناك مشاريع جديدة مميزة ستطرح من خلال السينما السعودية، منوهة إلى أنها ستطرح من خلال نتفليكس أو غيرها من منصات العرض.