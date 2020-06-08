وفاز عبد الموجود بالجائزة، الأحد، عن مجموعته القصصية "حروب فاتنة" المكونة من 10 قصص، والصادرة عن الكتب خان بالقاهرة.

ومنحت اللجنة المنظمة مبلغ 50 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار)، لعبد الموجود، وهي مكافأة المركز الأول، وفاز بالمركز الثاني وجائزة قدرها 30 ألف جنيه (نحو 1850 دولار)، محمد عبد المنعم زهران، عن المجموعة القصصية "سبع عربات مسافرة" الصادرة عن دار النسيم للنشر والتوزيع، وفقا لرويترز.

ويذكر أن التنافس على الجائزة التي تحمل اسم الكاتب الراحل يوسف إدريس (1927-1991) يقتصر على الكتاب المصريين.

وجاء الإعلان عن الفائزين في وقت توقفت فيه الأنشطة الثقافة والفنية في مصر بسبب جائحة فيروس كورونا، بينما استمرت بعض الفعاليات عبر المنصات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الأديب يوسف إدريس، كاتبٌ مسرحي وقصصي مصري أثرى الأدب العربي بالعديد من الأعمال والروايات، تخرج من كلية الطب عام 1947، وتخصص في الطب النفسي، ولكنه لم يستمر في هذا المجال، حيث حمله ولعه بالأدب والقصص القصيرة والمسرح إلى الكتابة ليصبح بذلك من أشهر الأدباء المصريين والعرب.

ومن ناحيته، عبر الكاتب حسن عبد الموجود لوسائل الإعلام المصرية عن سعادته بالفوز بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة.

وقال إن أهم ما فى هذه الجائزة أنها تحمل اسم كاتب القصة الكبير يوسف إدريس، "وشرف لى اقتران اسمى باسمه".

وتعتبر مجموعته القصصية "حروب فاتنة" المجموعة الثالثة له بعد "السهو والخطأ" و"ساق وحيدة"، وله أيضا روايتان هما "ناصية باتا" و"عين القط" التى حصلت على جائزة ساويرس الثقافية عام 2005.