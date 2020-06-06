وتنكر أفراد العصابة الأربعة في زي مفتشي صحي يرصدون تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ونجحوا في سرقة سوبر ماركت في أحد مدن جنوب أفريقيا.

ويعتقد أن العصابة تمكنت من الاستيلاء على مبلغ 200 ألف راند جنوب أفريقي، (نحو 12 ألف دولار أميركي) من خزانة السوبر ماركت، في بيترماريتسبورغ، بمقاطعة كوازولو ناتال، صباح الأربعاء.

وارتدى الرجال الأربعة معاطف بيضاء، وأقنعة طبية، وحملوا أوراقا عند دخولهم السوبر ماركت، حوالي الساعة 8:30 صباحًا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل".

وأكدت الشرطة أن اثنين من أفراد العصابة احتجزوا مدير السوبر ماركت وموظفا تحت تهديد السلاح، قبل أن يسارعوا بالاستيلاء على كافة الأموال الموجودة بالخزانة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الرجال الأربعة يسيرون بهدوء إلى داخل السوبر ماركت، ويتحدثون إلى موظف يجلس خلف مكتب، ثم يواصلون السير عبر مجموعة من الأبواب الزجاجية إلى هدفهم.

ثم يتم قطع اللقطات قبل أن يظهروا مجددا وهم يخرجون بينما يحملون أكياسا عدة تحتوي على النقود.

وقال المتحدث باسم شرطة بيترماريتسبورغ، مثوكوزيسي، لإذاعة الساحل الشرقي في جنوب أفريقيا: "دخل أربعة رجال يرتدون معاطف بيضاء محلا تجاريًا في سكوتسفيل عبر المدخل الرئيسي، وتوجهوا إلى المكتب الذي يضم الخزانة، وطلبوا التحدث إلى المدير.

وتابع: "دخل اثنان من المشتبه بهم إلى مكتب المدير برفقة موظف بينما وقف الآخران في الخارج. وتحت تهديد السلاح ، أجبروا المدير والموظف على الاستلقاء على الأرض ، ثم نهبوا جميع الأموال".

وفر الأربعة من المنطقة داخل سيارة، فيما لم يؤكد المسؤولون القيمة المحددة للنقود التي تمت سرقتها.

ولم يطلق أفراد العصابة طلقة رصاص واحدة، كما لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.