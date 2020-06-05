وتفقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء الخميس، المرحلة النهائية لمشروع إضاءة الميدان، بعد انتهاء شركة "مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية" من أعماله بصورة كاملة.

وأكد مدبولي أنه يتم العمل على تطوير ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر، "ليظهر في أبهى صورة له وليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية التي تحظى بها مصر".

يأتي ذلك في إطار المشروع العام لتطوير القاهرة الخديوية، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيشمل تطوير جميع مناطق القاهرة التاريخية.

وخلال تفقده للمرحلة الأخيرة لمشروع إضاءة الميدان، حرص رئيس الوزراء المصري على متابعة ما تم تنفيذه من ملاحظات أبداها خلال جولته السابقة هناك، التي تتعلق بالإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير، والحديقة الملحقة به الخاصة بالعرض المتحفي المفتوح، إلى جانب نظم إضاءة العقارات التراثية المطلة على الميدان، والمسلة، والنافورة، والموقع العام.

كما تفقد مدبولي، عناصر الإضاءة التي تمت إضافتها للعقارات المطلة على الميدان، لتبدو بشكل متناغم مع إضاءة المتحف المصري، وكذلك مجمع التحرير.

وتمت أيضا إزالة جميع "التشوهات البصرية" والإعلانات من أعلى العقارات المطلة على الميدان، حتى يتسنى أن يصبح ميدان التحرير في رونقه التراثي، ليحاكي أشهر ميادين العالم، وفق ما ذكر البيان على صفحة رئاسة الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تزيين الميدان بإحدى المسلات الفرعونية، و4 كباش، إضافة إلى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع.