وأوضح المصدر أن الفنانة المصرية انخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، كما ارتفعت نسبة الأكسجين في الدم، واصبحت طبيعية، كما تحسن الضغط والنبض لديها.

وأضاف أن رجاء الجداوي رغم تحسن حالتها لا تزال على جهاز التنفس الصناعي، وفى حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية وتترك العناية المركزة، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأكد أن أكثر شيء أثر على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، هو تدهور حالتها النفسية، بسبب الشائعات التي انتشرت كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاتها، وهو مما تسبب في توترها، مشيرا إلى أن العامل النفسي مهم للغاية في تطوير الحالة الصحية لمصاب كورونا.

وتتواجد الفنانة المصرية في العزل الصحي لليوم الحادي العشر بمستشفى أبو خليفة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي.

ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن من أواخر الخمسينيات.

وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان".