وأكد وزير الأشغال العامة، إيفان أرياس، هذا القرار، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بوسم منازل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين يرفضون إجراءات العزل الذاتي من خلال تثبيت لافتة كتب عليها (كوفيد-19 موجود هنا).

ونوه الوزير إلى أن هناك حالات كثيرة في بوليفيا تقوم بانتهاك إجراءات العزل الذاتي رغم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، محذرا من أن السلطات لا يمكنها تحمل أن يعرض أناس لا يتحلون بالمسؤولية حياة الشعب للخطر. وفقا لفرانس برس.

وأشار المسؤول البوليفي إلى أن إحدى العائلات وقعت على إعلان شرف يؤكد عدم إصابتها بوباء كوفيد19، لتتمكن من الصعود إلى طائرة تقوم برحلة داخلية. وبعد ذلك وضع طاقم الطائرة برمته في الحجر الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن بوليفيا أعلنت رسميا عن تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وما يزيد عن 300 حالة وفاة من بين إجمالي 11 مليون نسمة عدد سكان بوليفيا.