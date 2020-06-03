ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر طبية بمستشفى العزل بالإسماعيلية أن رجاء الجداوي شعرت بضيق شديد في التنفس، وآلام في الصدر وعدم استقرار في درجة حرارتها.

وأضافت أنه تم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة والتي خُصصت للحالات غير المستقرة.

كانت الفنانة المصرية دخلت مستشفى العزل ليلة عيد الفطر لإصابتها بفيروس كورونا، لكن حالتها استقرت بعد تلقيها للعلاج اللازم.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام رسالة صوتية للفنانة المصرية من غرفتها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية حيث تتلقى العلاج من كوفيد-19.

وبصوت بدا عليه الإنهاك والتعب، حذرت الفنانة المصرية من خطورة المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وطالبت الناس بالحذر والحيطة.

وقالت: "أنا أتحسن ولكن ببطء. لا أستطيع التقاط أنفاسي أو التحدث كثيرا".

وأشارت رجاء الجداوي إلى أنها لا تعرف على وجه التحديد موعد خروجها من المستشفى، مشيرة إلى تحسن حالتها ببطء.

وطالبت الفنانة المصرية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأوضحت أن الزيادة في معدل الإصابات قد يصعب الأمر على الدولة اقتصاديا في توفير العلاج اللازم، مشيدة بدور السلطات في العمل على تخطي الأزمة.

ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن من أواخر الخمسينيات.

وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان".