وسبح الحوت، وهو على الأرجح نفسه الذي رصد قبل أيام قليلة في مدينة كيبيك، في نهر سان لوران، قبل أن يصل صباح السبت إلى مونتريال حسبما قالت ماري إيف مولر الناطقة باسم شبكة كيبيك لطوارئ الثدييات البحرية.

وشوهد الحوت الذي يقدر عمره بين سنتين وثلاث سنوات، عصر الأحد قرب جسر جاك كارتييه.

وقالت ماري إيف مولر: "هي المرة الأولى التي يرصد فيها حوت أحدب في مونتريال" الواقعة على بعد أكثر من 400 كيلومتر من الموطن الطبيعي لهذا الحيوان البحري في خليج سان لوران.

وأوضحت أن "مزيجا من العوامل" قد يفسر وصول الحوت من هذه المسافة البعيدة، فـ"نظرا إلى سنه الصغيرة يرجح أن يكون تاه خلال الصيد أو ارتكب أخطاء ملاحية"، خلال عمليات استكشافية.

وأضافت: "قد يكون الحوت تعقب طرائد وأكمل طريقه".

وأرسل فريق متخصص للتحقق من صحة الحوت، وأشارت مولر إلى أن الحوت "قد يبقى لأشهر عدة" في مونتريال.

ومن غير المتوقع القيام بعملية لإعادة توجيه الحوت راهنا لأنها قد تكون خطرة.

وأكدت مولر أن "الحوت في صحة جيدة راهنا وهو يأكل بحرية والخيار الأفضل هو جعل الطبيعة تأخذ مجراها، مع الأمل في أن يسلك الحيوان بمفرده طريق العودة إلى عائلته".

ويتراوح طول الحوت الأحدب بين 13 و17 مترا، وقد يصل وزنه إلى 40 طنا في سن البلوغ.