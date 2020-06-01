وكان محمد رمضان يحتفل بحفل بزفاف شقيقته إيمان، بحضور عدد من أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، بإحدى الفيلات بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، حين وقعت تطورات غير متوقعة.

وكشف مصدر أمني، أنه تلقى إخطارًا بإقامة حفل زفاف بمنطقة الشيخ زايد، جنوب القاهرة، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، و"تفض الفرح وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة"، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا.

وأضاف المصدر الأمني في تصريح نقلته "جريدة الشروق" أنه بعد التحقيق مع أصحاب حفل الزفاف تم صرفهم من قسم الشرطة.

وأقر الزوج أن حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ونشر النجم المصري لقطات من الحفل وهو يرتدي الكمامة مع شقيقته العروس، على موقع "فيسبوك".

وفيما أظهرت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن العروسين وعددا من الضيوف التزموا بوضع الكمامات، فقد أظهرتهم صور أخرى من دونها.

وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أيام، قرارا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك وأثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (254 دولارا) على المخالفين.

وانتقدت وسائل إعلام مصرية ما وصفته بعدم التزام رمضان وضيوف حفل زفاف شقيقته بارتداء الكمامات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر ذلك أمرا غير مقبول لاسيما في ظل زيادة أرقام الإصابات بالفيروس.

وسجلت مصر، الأحد، أعلى عدد من حالات الإصابة والوفاة اليومية بفيروس كورونا، منذ بدء تفشي الفيروس، حيث بلغ عدد حالات الإصابة 1536، إلى جانب 46 حالة وفاة.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس الماضي، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا، لمواجهة تفشي وباء "كوفيد 19".