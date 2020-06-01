وأوضحت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، الأحد، أنه في ضوء "تداعيات هذه الأزمة (جائحة كوفيد-19)، تم تأجيل مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان الدولي في الحمامات إلى عام 2021"، مشيرة إلى "عودة مختلف الأنشطة بالنسبة للجمعيات الثقافية ومتعهدي الحفلات والفضاءات الثقافيّة العموميّة والخاصّة بالتدريج".

ودأبت تونس على تنظيم مهرجان قرطاج بين شهري يوليو وأغسطس من كل سنة، منذ نشأته قبل 56 عاماً.

ودأب المسرح الروماني الأثري في قرطاج، في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، على احتضان نشاطات المهرجان التي تشمل عروضاً تونسية وعربية وأجنبية وأفريقية متنوعة.

ويتسع المسرح الأثري لنحو 9 آلاف متفرج.

ويتوقع أن تستأنف النشاطات في الفضاءات الثقافيّة المغلقة "اعتباراً من 15 يونيو، على أن لا يتجاوز عدد الحضور 30 شخصاً كحد أقصى" و"التظاهرات الكبرى والمهرجانات في الفضاءات المفتوحة بداية من منتصف يوليو بطاقة استيعاب لا تتجاوز الألف شخص"، بحسب ما أوضح المصدر نفسه.

وتؤكد وزارة الثقافة أن القرارات تخضع لتطوّر الوضع الصحّي في البلاد، بينما تعلن السلطات التونسيّة أنها تمكنت من كبح انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، وقد سجلت 48 وفاة بين 1076 إصابة معلنة.