ونشر المدون البرازيلي المعروف "سيد سيدسو" على حسابه الرسمي في موقع تويتر، مقطعا مصورا يظهر عملية سطو فردية طريفة وغريبة في آن واحد تحت عنوان "نعم، عليك أن تصدق ما تراه عينيك".

ويظهر في الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة بمحل في مدينة كانيلا جنوبي البرازيل، شاب من أصحاب الهمم وقد ولج إلى داخل متجر الساعات بكرسي كهربائي متحرك يضع كمامة واقية على وجهه.

وفي البدء ظن البائع أن الرجل "المسكين" المصاب بشلل دماغي ولا يستطيع المشي أو تحريك ذراعيه أو حتى النطق مجرد زبون يبتغي حاجة ما.

ولكن سرعان ما استل ذلك الشاب مسدسا بواسطة قدميه بكل مهارة موجها إياه إلى البائع المذهول، قبل أن يسلمه ورقة كتب فيها "هات ما لديك من نقود دون أن تلتفت انتباه أحد".

ورغم أن الأمر يتعلق بحادثة سرقة وعمل خارج القانون، غير أن الفيديو أثار الكثير من التعليقات الطريقة المعجبة بجرأة ذلك "اللص" خفيف الظل على حد وصف بعضهم.

ولم يتبين لاحقا فيما إذا نجحت عملية السرقة أو جرى إلقاء القبض على الشاب، لكن المؤكد في الأمر أنها ستبقى إحدى أطرف عمليات السطو التي يمكن مشاهدتها.