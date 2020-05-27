وحث تويتر، المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذرا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ويجب تدقيقها.

وكان الرئيس الأميركي نشر تغريدة تحدث خلالها عن إمكانية تزوير بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبرا أنه "سيتم سرقة صناديق البريد، وسيتم تزوير بطاقات الاقتراع وحتى طباعتها بطريقة غير قانونية وتوقيعها بطريقة احتيالية".

وحث الإخطار، الذي اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، القراء على "تقصي الحقائق بشأن الاقتراع بالبريد" ووجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول "تلك المزاعم"، قام بتجميعها موظفو تويتر.

وجاء في عنوان في أعلى الصفحة، يليه قسم "ما تحتاج إلى معرفته" الذي يصحح 3 ادعاءات كاذبة أو مضللة في التغريدات "ترامب يدلي بادعاء لا أساس له بأن الاقتراع بالبريد سيؤدي إلى التلاعب بأصوات الناخبين".

وتأتي تغريدة ترامب في إطار الاستعدادات لانتخابات الرئاسة الأميركية التي تحل في نوفمبر المقبل، والتي يأمل ترامب في الفوز خلالها بفترة رئاسة ثانية.

واعتاد الرئيس الأميركي توجيه رسائل سياسية وشخصية، والتعليق على شؤون عدة عبر تغريدات مستمرة، وهو أمر لطالما أثار انتقادات معارضين.

وأكد تويتر أن هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها إخطار لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأميركي، في امتداد لسياسته الجديدة "للمعلومات المضللة" التي بدأ العمل بها هذا الشهر، لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا.