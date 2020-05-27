وقال موقع "يورو نيوز" إن الصبي أليساندرو يبلغ من العمر 12 عاما، مضيفا أنه كان مع عائلته في إحدى الحدائق بمنطقة سبورمينور التابعة لترينتينو، بشمال إيطاليا، قبل أن يباغثه الدب.

ويوثق الفيديو الدب وهو يظهر فجأة على بعد أمتار قليلة من خلف الطفل، الشيء الذي أثار دهشته ودهشة والديه.

إلا أن والدي أليساندرو حثا الصبي على التحرك بهدوء وعدم الذعر لتجنب إثارة الدب.

وفي النهاية نجح الطفل في الابتعاد عن الدب، الذي أبدى عدم اهتمامه وغير مساره.

يشار إلى أن معظم الدببة لا تهاجم البشر، في الظروف العادية. ومع ذلك حدثت بعض الهجمات حين يشعر الدب بـ"نوع من التهديد على أرضه".

وذكر "يورو نيوز" أن هناك ما بين 80 و90 دبا في ترينتينو، خاصة في منطقة برينتا.