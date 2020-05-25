وقال غي دوغا، الأستاذ الفخري في جامعة مونبولييه 3، الذي تعاون مع الكاتب لعقود لوكالة فرانس برس: "توفي بهدوء كبير ليل الخميس الجمعة".

وولد ميمي في العام 1920 في تونس عندما كانت مستعمرة فرنسية، لعائلة يهودية متواضعة تتكلم العربية، واكتشف موهبته في وقت مبكر جدا ألبير كامو وجان بول سارتر، اللذان كتبا مقدمات أعماله الأولى.

ولم يتوقف الكاتب والباحث عن السعي لبناء جسور بين الشرق والغرب وأوروبا والمغرب العربي، وساهم من خلال كتاباته في تطوير الفكر الإنساني بما في ذلك مقالات حول"اليهودية"، المفهوم الذي صاغه في السبعينات، والاستعمار والعنصرية.

كما أعلن السفير الفرنسي لدى تونس، أوليفييه بوافر دارفور، نبأ وفاته على حسابه في "فيسبوك" الأحد، وقال في اتصال مع وكالة فرانس برس " إنه ضمير فكري كبير، مناهض للاستعمار وهو في الوقت نفسه على يقين بأنه لن يعود له مكان في تونس المستقلة".

وتابع "إنه كاتب عظيم من شمال إفريقيا، اعتبره سارتر وكامو كاتبا مغاربيا عظيما.