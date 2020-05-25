وقال كبير سحرة الفودو في هايتي، كارل هنري ديمورن، لـ"رويترز" إنه يتوقع تدفقا كبيرا لمصابي كورونا على معابد سحر الفودو.

من جهتها قالت الساحرة لامرسي شارل: "نحن نعيش في بلد، حيث تعجز منظمة الرعاية الصحية عن مواجهة الوباء، ونحن نعتمد على الوسائل التقليدية"، مضيفة أنها تعتبر معبدها مستشفى.

وشهدت هايتي خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعا في عدد إصابات كورونا بـ5 أضعاف، لتصل الحصيلة الرسمية إلى 865 حالة.

وتعتبر هايتي أفقر دولة في الأميركيتين، ويصعب فيها الحصول على الرعاية الصحية، كما يعتبر العلاج غالي الثمن بالنسبة لعدد كبير من المواطنين.

ويعتمد الكثيرون في هايتي على الطب التقليدي وسحر الفودو، الذي يعتبر الديانة التقليدية لعدد كبير من سكان منطقة الكاريبي من أصول أفريقية.

ويبلغ عدد أتباع سحر الفودو في هايتي نحو نصف عدد السكان البالغ 11 مليون نسمة.