وقالت ابنة الفنانة المصرية إن رجاء الجداوي لم يظهر عليها أي أعراض سوى ارتفاع في درجة حرارتها، مضيفة: "قمنا بإجراء التحاليل فورا عند ارتفاع درجة حرارتها بسبب عمرها".

وأشارت إلى أن حالة والدتها مستقرة، ولا تعاني سوى من ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 39.6 درجة مئوية، كما أن الأشعة المقطعية التي خضعت لها كشفت عن بعض المتاعب البسيطة في الرئة، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأكدت أن رجاء الجداوي فور ظهور نتيجة تحليلها وتأكد إيجابيتها، نقلت على الفور إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية، وجرى التعامل من وزارة الصحة المصرية على أعلى مستوى".

وذكرت أمية مختار "والدتي لم تخالط مصابين، ولم تكن تخرج سوى للوكيشن تصوير لعبة النسيان".

ونصحت جميع المواطنين بالتعامل السريع مع الأمر والخضوع سريعا للتحاليل فور ظهور أعراض، وطالبت جميع متابعي ومحبي الفنانة رجاء الجداوي، بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وأكدت أن جميع المخالطين لها خضعوا لتحاليل فيروس كورونا من أجل الكشف عن إيجابيتها أو سلبيتها.