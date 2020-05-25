وأعلنت في تغريدة على الحساب الرسمي بـ"تويتر" عن عرض الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي جسد الجزء الأول منه، قصة حياة الشهيد أحمد منسي وملحمة البرث، في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

وطيلة شهر رمضان، تصدر مسلسل الاختيار نسب المشاهدة، في حين كانت النهاية مختلفة ومميزة، أشاد بها المتابعين، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، كما جاء تتر نهاية المسلسل "سلام سلام" بصوت النجمة أصالة.

وتناول المسلسل المصري حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل.

وتفاعل فنانون ونقاد منذ عرض الحلقة الأولى، مشيدين بأداء فريق عمل مسلسل الاختيار، ودور جنود الجيش المصري في حماية البلاد من الأخطار.

وفي وقت سابق، قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "الاختيار عمل مهم جدا، فهو يقدم شخصية الشهيد أحمد منسي من خلال طريقة مميزة تجمع بين الوثائقية والدراما، وهذا أمر يحسب له".

واتفق معه أيضا، الناقد الفني المصري مصطفى الكيلاني، الذي قال إن مخرج العمل "بدد المخاوف من احتمال وجود مشكلة في البناء الدرامي للمسلسل، الذي تحمست الناس لمشاهدته".