وظهر الرئيس المصري في الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "الاختيار"، مرتديا الزي العسكري من داخل القيادة الموحدة لشرق القناة، مشددا خلال كلمته على أن أعمال مواجهة الإرهاب انتقلت إلى مرحلة لا تهاون فيها، قائلا: "سنرد على هذا العمل بالقوة الغاشمة".

وأضاف السيسي "في المعركة دي يا نهزمهم يا نهزمهم، يا نهزمهم يا نموت، ما بنخافش، ما بنخافش إلا من ربنا بس، مش هنسمح لحد يدخل مصر تاني يخرب ويدمر فيها".

وقدمت الحلقة الأخيرة من المسلسل توثيقا من الأبطال الحقيقيين وشهادات حية من الضباط والجنود المقاتلين في شمال سيناء من المشاركين في ملحمة البرث والهجوم على كمين الفرافرة، ومنار سليم زوجة العقيد أحمد منسي.

وطيلة شهر رمضان، تصدر مسلسل الاختيار نسب المشاهدة، في حين كانت النهاية مختلفة ومميزة، أشاد بها المتابعين، وتصدرت مواقع التواصل، كما جاء تتر نهاية المسلسل "سلام سلام" بصوت النجمة أصالة.

يذكر أن مسلسل الاختيار تناول حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل.