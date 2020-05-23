وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة في ناميبيا، روميو ميويوندا، إن السلطات أطلقت النار على الفيلة شمالي البلاد، بعد اعتبارها "خطيرة"، كونها "عرضت الحياة الإنسانية للخطر".

وأوضح أن القرار كان "ضروريا لحماية المزارعين ومحاصيلهم"، مشيرا إلى أنه تم تقديم الأفيال بعد قتلها للمزارعين الذين تضررت محاصيلهم "تعويضا لهم"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وحصلت ناميبيا على دعم دولي من أجل حملة للحفاظ على الأفيال بها، كان من نتيجتها ارتفاع عددها في العام الماضي إلى 24 ألف فيل، من 7500 فيل في عام 1995.