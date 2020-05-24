ووفق ما ذكر موقع "إنترناشيونال بيزنس تايمز"، فإن المجرم يدعى تشوي شين جونغ، ويبلغ من العمر 31 عاما، ويواجه اتهامات بقتل امرأتين بوحشية شديدة.

وأوضح أن ضحيتي تشوي تتحدران من مدينتي جيونجو وبوسان، مضيفا أن المجرم اعترف بقتلهما في 14 و18 أبريل.

والضحية الأولى هي شابة تبلغ من العمر 34 عاما وكانت إحدى معارف زوجته. ويوم 14 أبريل، تم العثور على جثتها بالقرب من نهار في شمال جولا.

وقالت الشرطة إنها تعرضت للاغتصاب والخنق قبل أن تلقى حتفها. وسرق تشوي مجوهراتها وأهداها لزوجته، كما سحب نحو 400 دولار من حسابها المصرفي.

أما الضحية الثانية، فتبلغ من العمر 29 عاما، ولقت حتفها بالطريقة الوحشية نفسها بالقرب من بستان في شمال جيونجو.

وخلال استجوابه من طرف الشرطة عن دوافعه، كشف تشوي شين جونغ أن الفتاتين "جعلتاه يشعر بالسوء"، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

لكن المفاجأة أن الشرطة ربطت بين اسمه وبين عدة حالات لاختفاء نساء قتلت بنفس الطريقة. وتواصل الشرطة التحقيق في هذه الفرضية.

وتعتقد السلطات الكورية أن المجرم يتعرف على ضحاياه من خلال تطبيق للدردشة، وحين ينجح في التقرب منهن، يغتصبهن ويقتلهن بوحشية.

وأطلقت العناصر الأمنية على الجرائم التي نفذها تشوي لقب "الغرفة التاسعة"، الذي يشير إلى الجرائم الإلكترونية الجنسية، التي تحدث في كوريا الجنوبية.

وارتبط لقب "الغرفة التاسعة" بمجموعة من الجرائم الجنسية التي حدثت عن طريق "تلغرام" في كوريا الجنوبية بين 2018 و2020.