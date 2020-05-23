وتوقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مختلف أنحاء العالم في منتصف مارس، لكنه يعود ببطء في بعض الدول ومن بينها نيوزيلندا، التي ستشهد تصوير تتمة "أفاتار".

وأقرت السلطات في نيوزيلندا، حيث تباطأ فيروس كورونا بشدة بعد أن طبقت الحكومة عزلا عاما صارما، ضمانات صحية لاستئناف الإنتاج.

وبدأ عرض "أفاتار" عام 2009، ظل الفيلم الأكثر دخلا على الإطلاق حتى يوليو عام 2019، قبل أن يتفوق عليه فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة".