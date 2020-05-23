وقالت صحيفتا "ديلي ميرور" و"ذي غارديان" إن كامنغز غادر منزله في لندن من أجل الإقامة مع والديه في دورهام بشمال شرق إنجلترا، وذلك في الوقت الذي كانت تظهر عليه أعراض كوفيد-19.

وقد طالبت المعارضة بتفسير. وقال متحدث باسم حزب العمال "إن الشعب البريطاني لا يتوقع أن يكون هناك قانون (وُضِع) من أجله، وقانون آخَر لدومينيك كامنغز"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

من جهته، قال إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، إن كامنغز "سيتعين عليه أن يستقيل" إذا تأكدت هذه المعلومات.

وأكدت الشرطة في دورهام أنه تم إبلاغها في 31 مارس بأن شخصا ما وصل من لندن التي تبعد 200 ميل عن لندن.

وأشارت الصحيفتان إلى أن كامنغز شوهد في منزل والديه، مع ولد يبدو أنه ابنه.

وفي ذلك الحين، كانت حكومة جونسون طلبت من المواطنين الخروج لتلبية احتياجاتهم الأساسية فحسب، مطالبة الأشخاص الذين يعانون أعراضا معينة بأن لا يغادروا منازلهم.

وكان كامنغز أحد أهم المدافعين عن الحملة المؤيدة لبريكست، ثم أصبح العام الماضي مستشارا لجونسون.