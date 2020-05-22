وتشهد عدد من المناطق في السعودية "ديربي" يحبس الأنفاس، يترقبه السعوديون على أحر من الجمر كل عام لمعرفة نتيجته، التي تنتهي بإعلان دخول رمضان أو حلول عيد الفطر.

وقبل حلول رمضان أو عيد الفطر، تتجه الأنظار صوب عدد من المناطق السعودية، أبرزها القصيم وسدير وتمير وعنيزة.

وفي هذه المناطق، يحل الفلكيون وهواة علم الفلك حاملين معهم معداتهم، ويتقدمهم أشهر خبراء رصد الهلال، على رأسهم الاختصاصي الشهير عبدالله الخضير الذي اشتهر منذ عقود بمتابعة ورصد أهلة شهر رمضان.

وينتظر المتابعون بفارغ الصبر المنطقة التي ستكون الأولى في إعلان رصد أو عدم رصد الهلال، وبالتالي "الفوز في الديربي".

ويستقطب "الديربي" سكان المملكة العربية السعودية إضافة إلى سكان منطقة الخليج والعالم الإسلامي لما سيسفر عنه من نتائج، تعلن بعدها المحكمة العليا السعودية عن دخول الشهر الكريم أو بإعلان عيد الفطر المبارك.

ويرافق الديربي الذي يتابعه الملايين تفاعلا منقطع النظير سواء من قبل وسائل الإعلام السعودية، أو من قبل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه السنة كانت منطقة "سدير" سباقة لإعلان تعذر رؤية هلال شهر شوال، مما يعني أنها فازت في الديربي الافتراضي.

ولم يتأخر نشطاء "تويتر" في تهنئة سدير بتعليقات طريفة، حيث قال أحد المغردين "دائما السدير تفوز بالديربي، يجب أن نعطي الفرصة للمناطق الأخرى".

وذكر آخر "ككل عام، سدير تتفوق، مبروك الفوز في الديربي"، فيما قالت معلقة "موعدنا الديربي القادم".

العيد يوم الأحد

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في السعودية، مساء الجمعة، بتعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصد سدير الفلكي.

وأضاف "وبالتالي يكون عيد الفطر المبارك في السعودية يوم الأحد 24 مايو.. في انتظار الإعلان الرسمي من قبل المحكمة العليا".

وكانت المحكمة العليا دعت يوم أمس إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ ، مساء الجمعة.

ودعت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.