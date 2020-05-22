وقد بيعت اكثر من 3 ملايين نسخة من الرواية الأولى، التي تتمحور حول مخاطر الهجمات الإلكترونية.

وغرد باترسون معلقا: "العمل مع بيل كلينتون كان من أجمل إنجازات مسيرتي، وأنا سعيد جدا بالعمل معه مجددا".

ويتوقع أن يصدر كتاب كلينتون في يونيو 2021، وهو يحكي قصة رئيس سابق يريد الابتعاد عن الأضواء بعد خسارته المعركة الانتخابية لولاية ثانية، إلا أنه يواجه تهديدا وشيكا يتعلق بابنته، مما يرغمه إلى العودة إلى المعترك مجددا.

وألّف بيل كلينتون عددا من الكتب، من بيتها مذكراته "ماي لايف" في 2004، كما أصدرت ابنته تشلسي عدة كتب موجهة للأطفال.

ويعد باترسون صاحب الإنتاج الغزير، أكثر كُتاب العالم تحقيقا للإيرادات مع 94 مليون دولار بحسب مجلة "فوربس"، ومن أعماله الشهيرة "كيس ذي غيرلز".

وقال بيل كلينتون: "لم أكن لأتصور أني سأصدر كتابا مع أحد أرباب الرواية البوليسية مثل جيم، فكيف بكتابين؟ أظن أن القراء سيستمتعون بقراءة الرواية كما استمتعت أنا بالعمل عليها".