وقالت الجامعة، التي أغلقت أبوابها أمام الطلبة في مارس بعد أن فرضت الحكومة البريطانية إجراءات عزل عام صارمة للحد من تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس، إن الخدمة التعليمية ستقدم بشكل افتراضي حتى صيف 2021، مع احتمال تواجد بعض المجموعات الدراسية الصغيرة فعليا.

وقالت الجامعة في بيان: "نظرا إلى أن من المرجح أن يظل التباعد الاجتماعي مطلوبا، فقد قررت الجامعة وقف الحضور الفعلي للمحاضرات خلال العام الدراسي القادم".

وقالت الجامعة العريقة إن القرار يمكن مراجعته بناء على الإرشادات الرسمية الخاصة بالفيروس.

ومن ناحيتها، كانت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا، قد قالت الأحد، إن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه إسترليني (نحو 112 مليون دولار)، لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.