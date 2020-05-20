وقال قائد شرطة محافظة نينوى، العميد ليث خليل الحمداني، إن "قوة من شرطة نينوى القت القبض على 5 أشخاص من الذين قاموا بتحضير وطبخ وتوزيع وجبات الإفطار، بينهم صاحب المطعم وكل العاملين على الطبخ".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتم فتح التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، حيث كانت هذه العوائل تتلقى مساعدات إنسانية في العراق.

يذكر أن عملية إلقاء القبض على المتهمين الخمسة جرت في المنطقة القديمة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.