وتعد المعمرة بحسب "فرانس برس" أكبر شخص في بولندا يشفى من مرض "كوفيد-19".

وأوضح الطبيب ميشال غلونيك رئيس قسم الأعصاب في المستشفى التي كانت تعال بها أن المعمرة نقلت إلى المستشفى، في 20 أبريل، في حالة مرضية "لكنها بعد أيام قليلة باتت تعاني من قصور في التنفس".

وأضاف: "بقيت لفترة طويلة في المستشفى بانتظار نتائج فحصها الثاني"، مشيرا إلى أن "إصابتها كانت طفيفة" حسبما نقلت عنه وكالة "باب" البولندية للأنباء.

وتابع الطبيب قائلا: "هي لا تسمع شيئا راهنا لأن بطاريات جهازها السمعي لم تصمد لهذه الفترة الطويلة".

وتقيم المعمرة في دار للعجزة، وتقول حفيدتها إن جدتها لم يسبق لها أن تناولت مضادا حيويا في حياتها.

ولا تعتبر السيدة البولونية عميدة الناجين من كوفيد-19 في أوروبا، حيث تحمل إسبانية تبلغ 113 عاما "الرقم القياسي" في هذا المجال بعد شفائها في 12 مايو.