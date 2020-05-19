وأضاف الموقع أن عناصر الحماية المدنية قاموا بتحويل المصابين بالغاز المحترق، المنبعث من وسائل التدفئة، إلى المستشفيات.

وبحسب "الشروق"، نفذت وحدات الحماية المدنية في الجزائر 2264 مهمة، خلال اليومين الماضيين، متعلقة بحوادث المرور وحوادث منزلية وإجلاء صحي وإخماد حرائق في عدة مناطق مختلفة، إثر تلقي مكالمات استغاثة.

وفيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية بـ135 عملية تطهير في 28 ولاية، بالإضافة إلى 158 عملية تعقيم عامة في 34 ولاية، شملت عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 870 عنصر حماية مدنية.

وجراء التقلبات الجوية الأخيرة، قامت الحماية المدنية بسحب مياه الأمطار المتسربة للمنازل في بعض الأحياء دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية.