وأقدم رجل يقيم في مدينة سانتو دومينغو، عاصمة الدومينيكان، على فعل غريب ومتهور للغاية في سبيل أن يقدم بعض الترفيه لابنه خلال فترة الإغلاق التي تفرضها السلطات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الهواة، قيام ذلك الأب المتهور بنصب أرجوحة على شرفة منزله في الطابق السابع من البناء، الذي يقطنه.

ويظهر في ذلك المقطع المصور الرجل وهو يؤرجح طفله بكل بردوة أعصاب، علما بأن تلك الأرجوحة حبالها طويلة ويصل مداها إلى خارج الشرفة بكثير مما يعني الطفل في حال فقدان توزانه أو إفلاته للحبال سيسقط أرضا من ارتفاع نحو 35 مترا.

وفي حال حدوث ذلك كما علق بعض الرواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطفل سيواجه موتا محتما جراء استهتار والده.

وطالب بعضهم من صور ذلك المقطع المصور بضرورة إبلاغ الشرطة على الفور لإنقاذ حياة الفتى الصغير، فيما كتبت إحداهن على موقع توتير قائلة: "أي أعصاب فولاذية يملكها هذا الرجل حتى يقدم على هذه الفعلة الخطيرة".

وعلق آخر بقوله: " لساني عاجز عن الكلام.. هذه جريمة بحق طفل لا حول ولاقوة له".