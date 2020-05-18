وأعلنت شرطة البلدة على "فيسبوك" عن رجلين مطلوبين للعدالة بتهمة سرقة متجر صغير.

لكن واقعة السرقة لا تبدو بتلك البساطة للوهلة الأولى، إذ ابتكر المتهمان طريقة غير مألوفة للتخفي وخداع كاميرات المراقبة، وارتديا ثمرتي بطيخ مجوفتين، فيما فتحا فيهما فتحات صغيرة للرؤية.

ويبدو أن اللجوء إلى "فيسبوك" قد أثمر سريعا بعدما تم الإعلان عن القبض عليهما، وفق ما نقل موقع "فوكس نيوز".

ووقع الاعتقال قبل أيام، وفقًا لصحيفة "شارلوتسفيل ديلي بروغرس"، التي أفادت بأن نشر إعلان الشرطة على "فيسبوك" لفت نظر البعض على شبكة التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارا، وكان من بين هؤلاء من رأوا الثنائي بالفعل في مكان آخر في المدينة.

ووجهت الشرطة الشكر "للجميع" على المساهمة في توقيف المتهمين، علما بأن الجريمة وقعت في 6 مايو الجاري.