وتتحدث الأغنية عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وظهر محمد رمضان في مقطع فيديو قصير وهو يؤدي الأغنية بينما كان في سيارته.

وتأتي أغنية رمضان الجديدة بعد أشهر من قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بمنع رمضان ومغنيي "المهرجانات" من الغناء.

وخاض رمضان السباق الرمضاني، بمسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة أحمد زاهر، نور، روجينا، إدوارد، محمد علاء، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.