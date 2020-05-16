وقدم مسؤولو وزارة الدفاع علم قوة الفضاء، التي تأسست رسميا في ديسمبر الماضي، إلى الرئيس الأميركي خلال حدث قصير نظّم في المكتب البيضاوي.

ويأتي العلم باللون الأزرق الداكن والأبيض ويضم عناصر تشير إلى إمكانيات الفضاء الخارجي الشاسعة، بحسب مجلة "التايم" الأميركية.

وتعد القوة الفضائية أول خدمة عسكرية جديدة منذ إنشاء القوات الجوية الأميركية في العام 1947، ولا يزال 16 ألف طيار ومدني يشكلون القوة الفضائية من الناحية الفنية جزءا من القوات الجوية، التي أشرفت سابقا على عمليات في الفضاء.

ويرى الرئيس الأميركي أن الخدمة الجديدة حاسمة لمستقبل الدفاع الأميركي، حيث قال خلال مراسم يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تبني "صاروخا استثنائيا" يمكنه "السفر أسرع 17 مرة" من أي صاروخ متاح للولايات المتحدة حاليا.

ويتضمن علم القوة الفضائية جناح "دلتا"، الذي يهدف إلى الإشارة إلى التغيير والابتكار، وتم دمج الظلال الداكنة والخفيفة من الرمادي داخل الدلتا في إيماءة إلى طبيعة عمل قوة الفضاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويحتوي العلم أيضا على كرة أرضية تشكل الفناء الخلفي لمقاتلي قوة الفضاء، وتم دمج مدار بيضاوي الشكل حول العالم للدلالة على مهمة القوة للدفاع والحماية من الخصوم والتهديدات المنبعثة من الفضاء.

وكان الشعار الجديد للقوة الفضائية، الذي كشف عنه ترامب في يناير الماضي قد أثار الكثير من السخرية، نظرا لأنه يبدو شبيها بشعار سلسلة أفلام ومسلسلات الخيال العلمي "ستار تريك".

وما أن أعلن دونالد ترامب عن الشعار الجديد لقوته الفضائية في حسابه على تويتر حتى سارع كثير من المتابعين للسخرية من الشعار، حيث اتهم بأنه "سرق" شعار سلسلة أفلام ومسلسلات "ستار تريك"، الذي ظهر لأول مرة عام 1966.

وغرد ترامب على حسابه في تويتر قائلا: "بعد التشاور مع القادة العسكريين العظماء والمصممين وغيرهم، يسرني أن أقدم الشعار الجديد لـ(قوة الفضاء الأميركية)، الفرع السادس لجيشنا العظيم".

وعلى الفور، بدأ الناس يشيرون إلى أن تصميم القوة الفضائية، يشبه إلى حد كبير تصميم "قيادة أسطول الفضاء" في المسلسل التلفزيوني الطويل "ستار تريك".

وتناولت العديد من الصحف هذا الأمر، وذهبت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى القول: "الرئيس يذهب بجرأة حيث لم يذهب أي رئيس من قبل"، وهي مقولة تستخدم في المقدمة التلفزيونية لستار تريك وتقول "نحن نذهب بجرأة حيث لم يذهب أحد من قبل".

كذلك غرد الممثل جورج تاكي، الذي لعب "السيد هيكارو سولو" في المسلسل التلفزيوني الأصلي وبعض أفلام "ستار تريك"، ردا على تغريدة ترامب، قائلا: "نحن نتوقع بعض العوائد المادية من وراء هذا"، على اعتبار أنهم يملكون حقوق النشر الأصلية للشعار.