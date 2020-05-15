كما سمح الفاتيكان أيضا باستئناف الاحتفالات الدينية مع الحضور في الكاتدرائية الشهيرة، وإن لم يبرمج حدث مماثل حتى الآن.

إلا أن كنيسة القديس بطرس وثلاث كنائس بابوية أخرى ستتبع توصية وزارة الداخلية الإيطالية بأن يكون العدد الأقصى للمشاركين في الاحتفالات في موقع ديني مغلق 200 شخص.

وتولى فريق تنظيف، الجمعة، تعقيم الكاتدرائية التي تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع.

يذكر أن الكنيسة التي يزورها عدد كبير من السياح كانت قد أغلقت يوم 10 مارس أمام الزوار، وهو أول أيام الحجر في إيطاليا التي تمثل إحدى أكبر بؤر كوفيد-19 بتسجيلها وفاة أكثر من 31 ألف شخص.