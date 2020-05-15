وتحت شعار "حلول الشباب لمواجهة الأزمات"، يهدف "هاكاثون الشباب العربي" الذي ينظمه مركز الشباب العربي إلى تحفيز الطاقات الشبابية العربية بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم لمشاركة أفكارهم وتقديم حلول ومقترحات مبتكرة تخدم واقعهم اليوم، وتسهم بتوظيف الحلول التقنية والتكنولوجية لمساعدة المجتمعات العربية على تخطي التحديات والتغلب على الأزمات التي تواجهها؛ خاصة في الظروف العالمية الراهنة.

ويمكن للشباب حتى سن 35 عاماً، من الراغبين بالمشاركة في التحدي الرقمي الأكبر عربياً لتعزيز التنمية ومواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، تعبئة نموذج عرض الفكرة عبر موقع مركز الشباب العربي، ومن ثم إرسال فيديو تقديمي لا تتجاوز مدته 3 دقائق باللغة العربية يعرّف فيه المشارك بنفسه ويشرح فكرته، التي يجب أن تكون فكرة تقنية مبتكرة وواضحة ومستدامة وقابلة للتنفيذ ضمن إحدى التحديات الستة المقترحة.

ويحفز "هاكاثون الشباب العربي" المشاركات الشبابية في 6 تحديات ضمن 6 مسارات حيوية لمستقبل الشباب والمجتمعات العربية هي الأمن الغذائي، وفرص العمل والوظائف، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، والمسؤولية المجتمعية. وذلك على مدى ثلاثة أسابيع مفتوحة لاستقبال أفكار الشباب في القطاعات الستة من 13 مايو وحتى الثاني من شهر يونيو المقبل.

وستشرف لجنة التحكيم المؤلفة من أعضاء مستقلين وممثلين عن المؤسسات المشاركة في تنظيم المبادرة على تقييم المشاركات الشبابية بعد إغلاق باب المشاركة وخلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، وذلك وفق خمسة معايير أساسية هي تميز الفكرة وأهميتها، والابتكار والإبداع، وسهولة تنفيذ الفكرة، وإمكانية تطبيق الفكرة على نطاق واسع، ومدى استدامة الفكرة وقابليتها للتطور.