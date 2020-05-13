وتقول المنظمات الثلاث وهي "المدافعون عن الحياة البرية" و"مركز التنوع الحيوي" و"صندوق الدفاع القانوني عن الحيوانات"، في الدعوى التي أقامتها في محكمة في واشنطن، أن هناك تأثيرا بيئيا لهذا الوعد الذي أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية.

وقالت إن تشييد هذا الجدار، إضافة إلى أمور أخرى، يعد "بناء على أراض فدرالية محمية مثل الغابات الوطنية"، و"إزعاج موطن أنواع مهددة بالانقراض".

وأوضح جيسون رايلاندر المستشار الرئيسي لمنظمة "المدافعون عن الحياة البرية" غير الحكومية، أن الجدار "سيغلق ممرات أساسية للحياة البرية، وسيعرقل بشكل دائم جهود استعادة الأنواع المهددة بالانقراض مثل الذئب الرمادي المكسيكي والجاغوار"، أي النمر الأميركي.

أما براين سيغي من "مركز التنوع البيولوجي"، فقد رأى أن "هجوم ترامب على الدستور الأميركي وصل إلى آفاق جديدة من خلال تحويل المناطق الحدودية إلى مناطق أضاح".

وكان هذا الجدار الذي من المفترض أن يوقف الهجرة غير الشرعية من أميركا الوسطى، وعد أساسي في حملة الرئيس الجمهوري.