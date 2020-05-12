وتداول رواد موقع ''فيسبوك'' ، فيديو خاصّ بحلقة من برنامج يبث تحت اسم "المطار" على قناة قرطاج +، في شكل مسابقة بين مجموعة من الشباب يتنافسون عن طريق أسئلة فكريّة.

وندّد الرّأي العام التونسي بضعف المستوى التعليمي والثقافي للمتسابقين الذين كانت جلّ إجاباتهم خاطئة، وبعضها يثير السخريّة.

وأثارت الإجابات، التي حصل عليها المذيع عمي رضوان موجة من السخرية والانتقادات. إذ كان كثير منها بعيدا عن المنطق بطريقة استفزت كثيرا من المتابعين في تونس.

ومن بين الأسئلة التي طرحت على سبيل المثال كان سؤال عن اللغة الرسمية في البرازيل لتجيب إحدى المشاركات بأنها العربية، فيما طرح سؤال عن المنظمة المختصة بتنظيم سوق النفط العالمي لتجيب نفس المشتركة بأنها منظمة الأمم المتحدة.

ويرجع مقدم البرامج الأخطاء المتكرر للمتسابقين في تصريح لموقع "موزاييك" التونسي إلى سببين الأول:"التوتر ورهبة الاستديو".

أما السبب الثاني والأبرز فهو تردي المستوى التعليمي، والذي يعود برأيه إلى أن جل المشاركين هم نتاج سنوات من الخراب التعليمي التي مرت بها تونس.

وبهتم البرنامج التلفزيوني في موضوعه بفقرات ترتبط بالسفر والبلدان، كما يقدم جوائز مالية مجزية للفائزين.