ويباع قرن وحيد القرن النادر في السوق السوداء في الهند بنحو 150 ألف دولار، أو حوالى 60 ألف دولار للكيلوغرام الواحد.



وأكد مدير حديقة كازيرانغا، التي تضم 2413 من حيوانات وحيد القرن، مقتل وحيد القرن قرب بقعة مائية في الحديقة والعثور على ثماني خراطيش لبندقية من طراز إي كاي 47.

وقال مسؤولون إنها أول حالة صيد غير مشروع في هذا الموقع المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مشيرين إلى أن محاولات الصيد غير الشرعي ازدادت داخل الحديقة وحولها منذ بدء مرحلة إغلاق البلاد في أواخر مارس.



ومع نقص المركبات على الطريق السريع قرب حديقة الحيوان الشهيرة بسبب الإغلاق الحكومي، وتحرك الحيوانات نحو الحدود في ولاية آسام، تكون حيوانات وحيد القرن عرضة للصيادين غير الشرعيين.