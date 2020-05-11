وكان راكب الأمواج البالغ من العمر 26 عاما، وسط الأمواج العاتية على بعد 90 مترا من الشاطئ، قبل أن يهاجمه قرش ويفتك به، وفقا لبيان سلطة المنتزهات بولاية كاليفورنيا، يوم السبت.

وحظرت مقاطعة سانتا كروز في كاليفورنيا ارتياد الشواطئ تماما على المقيمين، إلا أن الشاب الذي لم يكشف عن اسمه، قرر كسر القوانين لركوب الأمواج.

وبعد الحادث، وضعت السلطات إعلانا في الأماكن القريبة من الشاطئ، بأن هجوما لقرش وقع على الشاطئ، وأن جميع النشاطات المائية يجب أن تتوقف من أجل السلامة العامة.

وتعرف المنطقة بهجمات القرش الأبيض المتعددة، ولكنها عادة ما تكون بعيدة عن الشاطئ في عمق البحر.

ولم تشهد كاليفورنيا سوى حادثتين قتل فيهما قرش أشخاصا، منذ عام 1984، إلا أن هذا الرقم ارتفع لـ3 قبل أيام.

وقال مصورون يستخدمون طائرة بلا طيار "درون" للتصوير في كاليفورنيا، إن أعداد القرش ارتفعت في البحر منذ الإغلاقات التي فرضتها الولاية بسبب كورونا.