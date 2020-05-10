وضمن فقرة "طقوس النجوم في رمضان"، قال هيثم شاكر لموقع "سكاي نيوز عربية": "كانت هناك بعض الطقوس التي اعتدت أنا وأسرتي عليها في شهر رمضان قبل أزمة كورونا، مثل تجمعات العائلة والأصدقاء على موائد الإفطار، والخروج لتناول وجبة السحور، وأداء صلاة الفجر في الحسين".

وأوضح أن شهر رمضان هذا العام لم يشهد كل تلك الأحداث بسبب كورونا وانشغاله بتصوير مسلسله، مشيرا إلى أنه يحاول الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال التصوير لحماية نفسه وأسرته من كورونا.

وتابع: "يتم تعقيم مكان التصوير، والأشخاص المتواجدين فيه أيضا، كما أننا جميعا نرتدي الكمامات والقفازات، ولا توجد أي مشاهد ترغم الفنانين على الاقتراب من بعضهم، او تضم عددا كبيرا من الأشخاص".

ولدى سؤاله عما إذا كان ابنه وابنته قد اعتادا على فكرة الحجر المنزلي، أشار شاكر إلى أن أعمارهما 10 و8 سنوات، وبالتالي "لديهم الوعي الكافي لفهم حجم الأزمة والالتزام بالبقاء في البيت، ومتابعة دروسهم وحتى تمريناتهم الرياضية عبر الإنترنت".

وفيما يتعلق بـمسلسل "حب عمري"، فإنه يمثل المرة الأولى التي يعود فيها شاكر للتمثيل بعد مسلسل "أرض جو" مع غادة عبد الرازق سنة 2017، بالإضافة إلى أنه أول بطولة درامية له، وأول مرة يقدم شاكر أيضا تتر لمسلسل رمضاني.

وتعليقا على المسلسل، قال الفنان المصري: "أكثر ما جذبني إلى هذا العمل هو السيناريو الذي كتب بإتقان، بالإضافة إلى القصة الجميلة التي من الممكن أن تدخل كل البيوت المصرية ويتمتع بها أفراد العائلة جميعا.. كما أن شخصية عيسى فيها الكثير من صفاتي".

وتابع: "منذ عام 2017 بعد مسلسل أرض جو، وأنا أعمل على تطوير نفسي فنيا لخوض تجربة التمثيل مرة أخرى، وقد درست السيناريو جيدا واستعديت للشخصية كي أستطيع تقديمها للناس بشكل يصدقونه".

وعن طبيعة العلاقة التي تجمعه ببطلة المسلسل، الفنانة المصرية سهر الصايغ، قال شاكر: "أنا سعيد جدا بالعمل مع فريق العمل بالكامل، وأشعر بالفرح لأن الناس أحبت علاقة الحب التي جمعت بين شخصيتينا في العمل، خاصة وأننا نتمتع بملامح مصرية خالصة، مما جعلنا أقرب إلى المشاهد المصري".

أما بالنسبة للتعليقات التي طالت شخصية "عيسى" على وسائل التواصل الاجتماعي، كونها "مثالية جدا"، رد شاكر بالقول: "توجد في الحياة شخصيات سيئة وأخرى طيبة، وعيسى شخص مثالي جدا وشريف وطموح، والنموذج هذا موجود بالفعل بيننا لكن مع الأسف لا يتم تصويره في الدراما بشكل كبير".

وتعليقا على النجاح الذي حققه المسلسل ووصوله لـ"تريند يوتيوب" في مصر، أعرب شاكر عن اندهاشه، قائلا: "هذا يعني أن الناس صدقت الشخصيات وعاطفت معها وأحب القصة. هذا أمر يسعدني فعلا".

محمد هيثم شاكر.. الإطلالة الأولى

شهد مسلسل "حب عمري" أيضا المشاركة الفنية الأولى لمحمد، ابن هيثم شاكر، الذي حكى تفاصيلها قائلا: "كنا نبحث عن طفل يشبهني ليؤدي مشاهد لشخصية عيسى في طفولته، عندها طلب المخرج أن يرى صورة ابني ثم اقترح أن نشركه في عدد من المشاهد، وعندما عرضت الأمر على محمد وافق، وبالفعل قدم مشهدين بشكل جيد ودون أي مساعدة أو تدريب مني".

وأوضح الفنان المصري ان ابنه يعشق كرة القدم ويتدرب ضمن فريق الناشئين التابع للنادي الأهلي، مؤكدا أنه سيدعم أبناءه في أي طريق يختارونه "طالما كان مفيدا لهم".

مشوار غنائي حافل.. وسنوات من الغياب

وفي حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، تطرق شاكر لمشواره الغنائي الذي بدأ بأغنية "أحلف بالله" عام 2001، التي حققت نجاحا كبيرا، موجها "نصيحة" للراغبين في احتراف الغناء.

وقال: "كان تحقيق النجاح عندما بدأت امرا صعبا جدا، لكنه سهل الآن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، لذا أنصح الشباب بالمثابرة لتحقيق النجاح، واختيار الأغنيات التي تناسبهم وتظهر شخصيتهم".

أما بالنسبة لغيابه عن الساحة الغنائية لمدة 5 سنوات، أوضح شاكر انه جاء نتيجة لخلافات مع شركات إنتاج، وإصابته بالمرض، مطمئنا جمهوره أنه بحالة صحية أفضل الآن.

وتابع: "منذ ان تحسنت قررت أن أعوض ما فاتني، فقدت ألبوما غنائيا الصيف الماضي، وأشارك الآن في المسلسل، وسأقدم أغنية جديدة في العيد، قبل أن أطرح ألبومي الجديد في نهاية العام".

وعما إذا كانت فكرة الإنتاج قد أثارت خوفه قبل أن يقبل عليها، أجاب الفنان المصري بالقول: "إن لم أفعل ذلك لأقدم أعمالي، سأجلس في بيتي!".

واستطرد موضحا: "الكثير من شركات الإنتاج أغلقت أبوابها بسبب الأزمة التي تمر بها صناعة الموسيقى، نتيجة القرصنة الإلكترونية وتحميل الأغاني عبر الإنترنت.. أتمنى أن نجد طريقة نحمي بها الفنانين وشركات الإنتاج".

وأكد شاكر أنه فكر بالفعل في افتتاح شكرة إنتاج خاصة به، ينتج من خلالها أعماله وأعمال فنانين آخرين، مشيرا إلى أنه "أجّل الفكرة" لحين "تعويض فترة الغياب".

وفيما يتعلق بالغناء بلهجات أخرى غير المصرية، أشار شاكر إلى أنه من مواليد السعودية، موضحا أنه يتقن اللهجة الخليجية بشكل كبير، مؤكدا أن تقديم أغنية خليجية "حلم يريد تحقيقه".

وبالنسبة للمشاريع الفنية الجديدة التي سيقبل عليها شاكر في الفترة المقبلة، كشف الفنان المصري عن مفاجأة، وهي دخوله مجال السينما قريبا جدا.

وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "نعمل الآن على وضع اللمسات النهائية لسيناريو فيلم جديد وسنبدأ تصويره بعد العيد بفترة قصيرة، وهو خليط بين الرومانسية والكوميديا والأكشن.. أتمنى أن يعجب الجمهور".