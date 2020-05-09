وسحقت طائرة شركة "ساوثويست إيرلاينز" الضحية الذي لم يعلن عن هويته، وإنما تم أكيد أنه ذكر، على المدرج 17R في مطار أوستن بيرجستروم الدولي، مساء الخميس.

وأكد المطار الوفاة المأساوية على تويتر، مضيفًا أن الحادث قيد التحقيق".

وقال المتحدث باسم المطار، بريس دوبي، إن المسؤولين لا يعتقدون أن الضحية كان من المفترض أن يكون على المدرج وقت وقوع الحادث.

وتكشفت الحادثة بعد وقت قصير من الساعة الثامنة مساءً، وقال المسؤولون إن الطيار أبلغ عن رصده شخصا على المدرج في لحظة ملامسة عجلات الطائرة لمدرج الهبوط.

وبعد ذلك، عثر سائق مركبة عمليات في المطار على الجثة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية ، قالت إدارة شرطة أوستن (APD) إن المتوفى لم يكن يرتدي زي عامل في المطار.

كما أصدرت شركة "ساوثويست إيرلاينز" بيانا قالت فيه إن الطائرة حاولت الابتعاد عن مسار الضحية، دون جدوى.

وحسب موقع "ديلي ميل" لم تتم معرفة كيف أمكن للضحية تجاوز إجراءات الأمن لينتهي به المطاف على المدرج في لحظة هبوط الطائرة العملاقة.

ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث بقيادة إدارة شرطة أوستن، وبمساعدة من إدارة الطيران الفيدرالية، فيما تم إغلاق المدرج الذي وقع به الحادث، وبقي المدرج الآخر يعمل.