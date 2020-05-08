الحديث هنا عن الفكاهي مسلم عبد الكريم، الذي ينشر مقاطع فكاهية ودرامية بمختلف المنصات الاجتماعية، مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، وتلقى رواجا كبيرا في صفوف المشاهدين.

ويتناول عبد الكريم في أعماله مواضيع اجتماعية مختلفة بنكهة كوميدية ساخرة، كما خصص بعض مقاطعه للحديث عن تداعيات كورونا وما خلفته من ظواهر جديدة، كالحلاقة في المنزل وارتداء الكمامة.

صيت عبدالكريم ذاع في مختلف الدول المغاربية والعربية، حيث تكشف عملية بحث بسيطة على "تيك توك" العدد الكبير من متابعيه، الذين اختاروا إعادة تصوير مقاطعه بصورهم.

وعلى حسابه في تيك توك، الذي نشر فيه أول فيديو في منتصف العام الماضي، يملك "مسلم" أكثر من 76 ألف مشترك، كما حظي بأكثر من مليون ونصف إعجاب.

وتظهر الأرقام أن شهرة عبدالكريم في تيك توك بدأت في يناير الماضي، بعد أن صار عدد الأشخاص الذين يعيدون نشر مقاطعه يفوق الثلاثة آلاف.

ويقول الفكاهي والمسرحي عبدالكريم، البالغ من العمر 33 سنة، إنه يعمل على إبراز الموروث الثقافي وتقاليد وعادات سكان المنطقة التي يتحدر منها، بما فيها اللهجة.

ورأى الفنان الصاعد النور في إحدى المناطق القريبة من مدينة الجديدة، لكنه يعيش حاليا في مدينة الدار البيضاء، حيث درس الفنون الدرامية في معهد سيدي بليوط، كما تلقى تكوينا في ‎المركز النمودجي للتكوين الفني بالجديدة.