وأوضح موقع "RBC"، أن هناك نقصا في المعدات الطبية في روسيا، للتعامل بشكل فعال مع تفشي وباء "كوفيد-19". وقد أبلغ الأطباء في عدد من المستشفيات، عن نقص في المعدات أو انعدامها تماما.

ونقل الموقع عن مصادر، أن العاملين والأطباء في كل قسم بالمركز الطبي والتشخيصي رقم 9 التابع لوزارة الدفاع، تلقوا أوامر بإنتاج 50 قناعا أسبوعيا.

وأضافت المصادر أن فريق لعمل في المستشفى لا يحصلون على وقت إضافي أو المواد اللازمة لإنجاز المهمة.

وكانت روسيا قد حظرت في وقت سابق تصدير أقنعة الوجه ومعدات الحماية، لتجنب حدوث نقص فيها. وذكرت تقارير أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، قد أمر وزارة التعليم ووزارة الدفاع وخدمة السجون الوطنية والحرس الوطني بالعمل على إنتاج هذه المعدات.