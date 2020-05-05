ويقام البرنامج برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، لتطوير الكوادر الشابة القادرة على دعم الجهود للارتقاء بالعمل الإعلامي العربي.

ويبحث البرنامج أفضل السبل لابتكار أدوات ومنصات إعلامية مؤثرة، وتسريع وتيرة مواكبة الإعلام للاحتياجات الملحّة للمجتمعات العربية بالتعاون مع الخبراء وصناع القرار.

وتفتح النسخة الرابعة من البرنامج الباب أمام المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين الإعلاميين في العالم العربي لتقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، للفوز بإحدى المقاعد المائة التي توفرها دورة هذا العام من البرنامج للمساهمة في تمكين جيل مؤهل ومؤثر من القيادات الإعلامية العربية الشابة.

وقالت شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب في الإمارات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: "الإعلام بكافة أشكاله هو اليوم أساسي في دعم مسارات التنمية في مختلف الدول.

وأضافت أن الأحداث المتسارعة التي يشهدها عالمنا أكدت الأهمية الكبيرة لوجود إعلام مهني احترافي مسؤول يراعي دقة المعلومات ويشكل المصدر الموثوق للمعلومة الصحيحة في ظل سيل المعلومات المتدفقة عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة."